İstanbul’da terör propagandasına geçit yok! 2 gözaltı var

İstanbul'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde terör propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine intikal etti.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YAKTILAR

Yapılan çalışmada, şüphelilerin slogan atarak çöp konteynerlerini yaktığı belirlendi. Yasa dışı eylem yaptığı tespit edilen F.İ. (18) ve Y.İ.(18) gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallere ve 1 balistik yeleğe de el konuldu. Emniyet güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.