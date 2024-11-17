İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda Rusya'dan Kocaeli'ye giden 114 metre uzunluğundaki tankerin dümeninde arıza meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor.