Bakan Şimşek duyurdu! Alkollü içecek sektörü bakanlığın radarında: Vergi incelemesi yapılacak
Alkollü içecek firmalarının 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel deneyim denetimlerin altını çizerek alkollü içecek sektörünün de denetim altına alınacağını duyurdu. Bakan Şimşek, "Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek açıklamasında, sektörel denetimlerin devam ettiğini vurguladı.
TESPİT EDİLENLERE VERGİ İNCELEMESİ
Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Sektörel denetimlerimize geniş kapsamlı saha çalışmalarıyla devam ediyoruz. Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak."