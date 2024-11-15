Narin Güran cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade! Enes’in yüzündeki izler ne zaman oldu? Hediye Güran’dan bomba ifade

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken; 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

Gözler 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya çevrilirken; Narin cinayetinde sır perdesini ortadan kaldırabileceği ifade edilen Dara-2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Narin'in öldüğü düşünülen 15.11 ila 15.39 saatleri arasının dakika dakika kaydedildiği belirlendi.

Dara-2'den çekilen görüntüler (A Haber ARŞİV)

ÖZEL EKİP İNCELİYOR

Cinayeti aydınlatabileceği düşünülen görüntülerin analizi için özel bir ekip kuruldu. Özel ekibin görüntüleri saniye saniye izleyerek küçük kıza ait bir ipucu bulmaya çalıştığı öğrenildi. İnceleme sonrası özel ekip tarafından hazırlanacak bir raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacağı belirtildi.

ARAÇ HAREKETLİLİĞİ VAR

Görüntülerde ilk belirlemelere göre olay saatinde bölgede araç hareketliliğinin dikkat çektiği ve ağaçlık bölgede olan araç hareketliliği üzerine yoğunlaşıldığı bildirildi.

HEDİYE GÜRAN'IN İFADESİNDE ÇARPICI DETAY A HABER'DE

Cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ederken; A Haber'in ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluklara ait görüntülere ulaşmasının ardından şok bir gerçek daha ortaya çıktı. A Haber canlı yayınında cinayetle ilgili değerlendirme yapan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yenge Hediye Güran'ın ifadesi ile ilgili çarpıcı bir detay açıkladı.

"CİNAYET GÜNÜ YÜZÜNDE İZLER VARDI"

Hediye Güran'ın ifadesinde ağabey Enes Güran'ın yüzündeki çiziklerden bahsettiğini belirten Şimşek, "Enes Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran olay yaşandığı dakikalarda olay yerine gelen isimlerden biri. Hediye Güran hızlı şekilde Enes Güran'ın çamaşırlarını alan ve gidip kendi evinde yıkayan isim. Hediye Güran ifadesinde olayın olduğu gün yani Narin Güran'ın kaybolduğu gün akşam 21.00 sıralarında Enes Güran'ın göz civarında çizikler gördüğünü söyledi. Bu olay seyrini değiştirecek bir şey. Bunların hepsini bu akşam A Haber'deki Gece Ajansı programında konuşacağız." dedi.