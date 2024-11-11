İzmir’de elektrikli soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti | Anne gözaltında

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HURDA TOPLAMAKTAN DÖNEN ANNEYİ YIKAN MANZARA

Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi. Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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YANGIN ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTI

Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi. Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

ACILI ANNE FENALAŞTI

Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı.

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.