Samsun’da sahte kiralık ev operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Samsun'da emlakçıların ev satış sitelerindeki hesaplarını ele geçirip "sahte kiralık ev" ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların internet üzerinde yer alan bir sitedeki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi.

20 KİŞİ TUZAKLARINA DÜŞTÜ



Polisin 3 ay süren çalışması sonucu D.A. (22) ve C.K.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI



Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile üniversite öğrencisi E.Ş. (24) adlı kadın, Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.