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Levent'te AVM'de yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 18:13 Güncelleme: 05.11.2024 18:18
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Levent’te AVM’de yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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