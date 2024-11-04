GFB lideri Cem Gölbaşı ve 7 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derneğin başındaki tribün lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişinin, sosyal medyada yaydığı iddia edilen video sonrası harekete geçti.

PERUK TAKTIRIP ÖZÜR DİLETTİ

GFB lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İddialara göre video paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi. Burhan İ. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı. Olaya karışan kişilerin açık kimlikleri belirlendi ve operasyon düzenlendi

7 KİŞİ GÖZALTINDA



Yapılan tespitlerin ardından 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen 7 kişi, sorguya alındı. Şahısların kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.