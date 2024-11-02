İsmailağa Camii avlusunda hareketli anlar! Havaya ateş açıp kaçan şüpheli yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

A Haber/ Ekran görüntüsü

A HABER MUHABİRİ ESRA AKYÜREK: 7 EL SİLAH SESİ DUYULDU

A Haber muhabiri Esra Akyürek canlı yayında Fatih'teki İsmailağa Camii'nde meydana gelen olayın perde arkasını anlattı. Akyürek konuşmasında "Cemaat cuma namazı sırasında dışarıda silah sesleri duydu. Görgü tanıkları 7 el silah sesi duyduklarını söyledi. Boş kovanların bulunduğu alanda Olay Yeri İnceleme Ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. " dedi.

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CEMAATİMİZE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN OPERASYONUN BİR PARÇASIDIR"

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuoyuna Açıklama Bir süredir tarîkat ve cemaatlere yönelik operasyonlar doğrultusunda çeşitli şekillerde ortaya çıkan son derece tehlikeli hâdiselerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Cemaatimiz özelinde 2,5 yıldır vaaz kürsülerinden, televizyon kanallarından ve organize trollerle sosyal medya üzerinden yürütülen her türlü tezvirat ve karalamaya şahid olduk. Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesine ve torunlarına yönelik sözlü taciz ve taarruzların, isim isim hedef gösteren söylemlerin, hanımların ses kayıtlarının paylaşılması da dâhil her türlü yalan ve iftiranın, hatta terör örgütleriyle ilişkilendirmelerin kışkırtıcı bir dille ortaya döküldüğü süreci yakından takip ettik. Organize şekilde dört koldan yürütülen algı yönetiminin geldiği son noktayı endişeyle takip ediyoruz. Daha önce iki hocamızı şehid verdiğimiz İsmailağa Camii avlusunda, cuma hutbesi esnasında, yeniden silah seslerinin yükseldiği bir gün yaşadık. Bugün yaşanan provokatif hâdise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır. Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır. Cemaatimize yönelik iftira ve ithamlarla ilgili daha önce başlatılan hukukî süreçler yakından takip edilmekle beraber, bugünkü saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır. İnanıyoruz ki cemaatimizin ve sevenlerimizin sağduyusu ve dualarıyla bu süreç selâmetle neticelenecektir. Gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz ilmî ve hayrî hizmetleri engellemek isteyenler emellerine asla ulaşamayacaklardır.

Cami avlusunda havaya ateş açarak kaçan şahıs yakalandı (DHA)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. M.Ş.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.