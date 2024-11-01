İsmailağa Camii avlusunda hareketli anlar! Havaya ateş açıp kaçtı! A Haber olay yerinde

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

A Haber/ Ekran görüntüsü

A HABER MUHABİRİ ESRA AKYÜREK: 7 EL SİLAH SESİ DUYULDU

A Haber muhabiri Esra Akyürek canlı yayında Fatih'teki İsmailağa Camii'nde meydana gelen olayın perde arkasını anlattı. Akyürek konuşmasında "Cemaat cuma namazı sırasında dışarıda silah sesleri duydu. Görgü tanıkları 7 el silah sesi duyduklarını söyledi. Boş kovanların bulunduğu alanda Olay Yeri İnceleme Ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. " dedi.