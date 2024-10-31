Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’a kar geliyor

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı

Kar geliyor (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA İÇİN TARİH VERİLDİ

Önümüzdeki Pazar gününden itibaren sıcaklıklar bir anda 5 derece birden düşecek. Ülkenin yarısında yağış beklenirken Marmara'ya kar yağışı için tarih verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

MARMARA DAHİL HARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün batı Karadeniz ile Sakarya, Samsun, Gaziantep çevrelerinin yağmurlu, diğer yerler az bulutlu. Kuzey ve iç kesimler sisli. Sıcaklık ortalamada İstanbul 19, Ankara 17C

Pazar günü Marmara, Karadeniz, Güney Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde.

Bu pazar günü sıcaklık 4-5 derece azalacak ve 1 hafta bu seviyede kalacak. Önümüzdeki hafta perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşecek. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun bu akşam parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu