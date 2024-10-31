Hac Kura Çekimi CANLI İZLE 31 Ekim | 2025 Hac kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde hac vazifesini yerine getirmek isteyen yüz binlerce aday, heyecanla bu yılın hac kura çekimi için bekleyişini sürdürüyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre, 2025 yılı hac kuraları noter huzurunda ve vatandaşların katılımıyla çekilecek. Bu önemli çekilişin detayları ise tüm hacı adayları tarafından merak ediliyor. İşte 2025 hac kurasına dair tüm bilgiler...

Hac Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta Yapılacak?

2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi, saat 10.30'da noter ve katılımcıların huzurunda başlarken, Türkiye'nin dört bir yanından hacı adayları bu anı canlı olarak takip edebilecek.

Kura Çekimi Canlı Nasıl İzlenecek?

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı olan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede, kura çekimlerine katılamayan hacı adayları da evlerinden veya iş yerlerinden bu anı canlı izleme imkanına sahip olacak.

Kura çekimi başladığında canlı yayın haberimize eklenecektir.

Hac Kura Sonuçları Nerede ve Ne Zaman Öğrenilecek?

Kura çekiminden kısa süre sonra, hacı adaylarının sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenmesi bekleniyor. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adaylara kısa mesaj yoluyla kura sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamalar geldikçe güncel bilgiler, hacı adayları için paylaşılacak.