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Tekirdağ'da polis gösterisinde kaza! 2 polise çarptılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 17:52 Güncelleme: 29.10.2024 17:52
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Tekirdağ’da polis gösterisinde kaza! 2 polise çarptılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında panik anlar yaşandı. Kutlama kapsamında yapılan motosikletli polis gösteride güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polise motosiklet ile çarptı. Kazada polisler hafif şekilde yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı.

Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izlerken, hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

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