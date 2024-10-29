Tekirdağ'da polis gösterisinde kaza! 2 polise çarptılar
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında panik anlar yaşandı. Kutlama kapsamında yapılan motosikletli polis gösteride güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polise motosiklet ile çarptı. Kazada polisler hafif şekilde yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı.
Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izlerken, hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.