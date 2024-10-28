Ballon d’Or ödül töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler hangi kategoriden aday?

A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. France Football tarafından düzenlenen bu prestijli ödül, dünya çapında futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği bir etkinlik olma özelliğini taşıyor. Çalhanoğlu, performansıyla dikkat çekerken, 30 aday arasından en iyi oyuncu seçilecek.

Arda Güler Kopa Trophy'ye Aday!

Bu yıl Kopa Trophy için de heyecan verici bir gelişme yaşandı. Genç yetenek Arda Güler, 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen bu ödül için aday gösterildi. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla ödülün güçlü adaylarından biri haline gelen Güler, genç futbolcular arasında önemli bir yere sahip. Kopa Trophy ödülü, Messi, Cristiano Ronaldo ve Benzema gibi ünlü futbolcuların kazandığı bir ödül olarak biliniyor.

Ballon d'Or Ödül Töreni Ne Zaman?

Ballon d'Or ödül töreni, 28 Ekim 2024 tarihinde Paris'teki Théâtre du Châtelet'te gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlik, futbol dünyasının en büyük isimlerini bir araya getirecek. Tören sırasında, yılın en iyi oyuncusu ve Kopa Trophy'nin kazananı belli olacak.

Ballon d'Or (AA)

Kopa Trophy Adayları

Kopa Trophy ödülüne aday olan 10 futbolcu şöyle sıralanıyor:

⚽Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

⚽Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

⚽Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

⚽Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

⚽Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

⚽Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

⚽Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

⚽Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

⚽Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

⚽Savinho (20 yaşında) - Manchester City

Ballon d'Or ve Kopa Trophy, futbolseverlerin merakla beklediği anlardan biri olmaya devam ediyor. Tüm gözler, bu yılki ödül töreninde bu genç yeteneklerin ve Hakan Çalhanoğlu'nun alacağı ödülde olacak.

Ballon d'Or (AA)

BALLON D'OR 2024 ADAYLARI

2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:

⚽Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽Ruben Dias (Manchester City)

⚽Phil Foden (Manchester City)

⚽Federico Valverde (Real Madrid)

⚽Emiliano Martinez (Aston Villa)

⚽Artem Dovbyk (Girona/Roma)

⚽Erling Haaland (Manchester City)

⚽Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽Toni Kroos (Real Madrid)

⚽Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽Vinicius Junior (Real Madrid)

⚽Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

⚽Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽Martin Odegaard (Arsenal)

⚽Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

⚽Rodri (Manchester City)

⚽Harry Kane (Bayern Münih)

⚽Declan Rice (Arsenal)

⚽Vitinha (PSG)

⚽Cole Palmer (Chelsea)

⚽Dani Carvajal (Real Madrid)

⚽Lamine Yamal (Barcelona)

⚽Bukayo Saka (Arsenal)

⚽Hakan Çalhanoğlu (Inter)

⚽William Saliba (Arsenal)

⚽Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

⚽Lautaro Martinez (Inter)

⚽Ademola Lookman (Atalanta)

⚽Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)