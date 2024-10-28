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A Spor muhabiri Emre Kaplan'a çirkin saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 23:46 Güncelleme: 28.10.2024 23:54
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A Spor muhabiri Emre Kaplan’a çirkin saldırı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray Beşiktaş derbisinden hemen sonra A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın, Hasan Arat'ın koruması tarafından saldırıya uğradı.

Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın sonunda ortaklık karıştı. Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları Beşiktaş yönetiminde isimler verirken, olayı gerçekleştiren ismin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar olduğu iddia edildi. Gülnar'ın, Asbşakan Hüseyin Yücel'in aracına bindiğini söyledi.

KAPLAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Menfur olay sonrası basın mensupları hep bir ağızdan tepkisini dile getirdi. Emre Kaplan, ambulansa alındı ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi

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