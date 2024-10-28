Bugün eczaneler açık mı? 28-29 Ekim’de sağlık ocağı, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramı arefesi olan 28 Ekim'de sağlık hizmetlerinin durumu, muayene ya da tedavi planlayan vatandaşlar için merak konusu oldu. Yarım gün resmi tatil kapsamında olacak bu tarihte, hastaneler ve polikliniklerin çalışma saatleri ile acil servisler dışındaki sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği soruları ön plana çıkıyor. 28 Ekim Pazartesi günü, hastanelerin ve polikliniklerin saat kaça kadar açık olduğu konusu yoğun olarak araştırılıyor.

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Pazartesi günü, sağlık kurumlarının çalışma düzeni vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yarım gün resmi tatil kapsamında hastanelerin poliklinikleri ve sağlık ocaklarının öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor. Ancak, acil durumlar için tüm sağlık kurumlarının acil servisleri 7/24 faaliyet gösterecek.

Eczaneler Nöbetçi Sistemi ile Hizmet Verecek

28-29 Ekim tarihlerinde eczane hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için nöbetçi eczane uygulaması devrede olacak. Resmi tatil süresince tüm illerde nöbetçi eczaneler, ilaç ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gün boyu açık bulunacak. Bu sistemle vatandaşların bayram boyunca ilaç temini sağlanması amaçlanıyor.

Sağlık Kurumları Ne Zaman Tam Kapsamlı Hizmete Dönecek?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından, hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler 30 Ekim Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenlerine dönecek. Rutin muayene, poliklinik hizmetleri ve sağlık ocağı işlemleri, çarşamba sabahından itibaren her zamanki gibi devam edecek.