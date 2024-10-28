28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı? 28-29 Ekim’de kargolar teslim edilir mi, kuryeler çalışıyor mu? PTT, ARAS, YURTİÇİ KARGO...

Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için, 28 Ekim Pazartesi günü kargo firmalarının çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatil öncesi kargo hizmetleri yarım gün olarak devam edecek. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketlerinin şubeleri sabah açılacak ve öğle saatine kadar gönderi kabulü ve teslimat yapmaya devam edecek. Öğleden sonra ise kargo şubeleri tatil kapsamında kapanacak.

29 Ekim'de Kargo Şubeleri Tam Gün Kapalı Olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, kamu kurumları gibi kargo firmaları da resmi tatil kapsamında hizmetlerine ara verecek. Önceki yıllarda olduğu gibi, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve diğer büyük kargo firmalarının 29 Ekim'de tamamen kapalı olması bekleniyor. Ancak, bazı firmalar çağrı merkezi hizmetlerini tatil gününde dahi sürdürerek vatandaşların bilgi almasını sağlıyor.

29 Ekim'de kargo şubeleri kapalı olsa da, bazı firmaların çağrı merkezleri hizmet verecek. Yurtiçi Kargo, 444 99 99 numaralı çağrı merkezi üzerinden 09:00 - 18:00 saatleri arasında müşteri desteği sunmaya devam edecek. PTT Kargo için ise çalışma saatleri hakkında bilgi almak isteyenler, 444 1 788 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylara ulaşabilir.