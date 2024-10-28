28-29 Ekim’de bankalar açık mı? 28 Ekim Pazartesi bankalar tam gün mü çalışacak? EFT-HAVALE yapılır mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankalarda işlemi olan vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bayramın hafta içine denk gelmesiyle birlikte, "28-29 Ekim tarihlerinde bankalar açık mı, yoksa tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Banka işlemlerini planlayanlar için işte detaylı bilgiler…

28 Ekim'de Bankalar Saat Kaça Kadar Açık?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyenler, 28 Ekim Pazartesi günü bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi tatil sürecine denk gelen bu tarihte, bankalar yalnızca yarım gün hizmet verecek. Bu doğrultuda bankalar sabah açılacak ve öğlen saat 12.30'a kadar müşterilere hizmet sunacak. Öğleden sonra ise tüm bankalar kapılarını kapatacak.

29 Ekim'de Bankalar Kapalı Olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Tüm kamu kurumları gibi bankalar da bu özel günde hizmet vermeyecek. Salı günü bankalarda işlem yapmayı planlayan vatandaşların işlemlerini bir sonraki iş gününe ertelemesi gerekecek. Bu da bankacılık işlemlerinin ancak 30 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yeniden başlayacağı anlamına geliyor.

EFT ve Havale İşlemleri Hangi Tarihte Hesaba Geçecek?

Bankaların resmi tatil günlerinde kapalı olması, EFT ve havale işlemlerinin hesaba geçiş sürelerini de etkileyecek. 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yapılacak yüksek miktardaki EFT ve havale işlemlerinin hesaba geçmesi için, 31 Ekim Perşembe gününe kadar beklemek gerekecek. Bu durumda, finansal işlemlerini hızlandırmak isteyenlerin resmi tatil öncesi bankalarla iletişime geçmesi tavsiye ediliyor.