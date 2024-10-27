Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 28-29 Ekim’de İETT, vapur, metro, metrobüs, tramvay bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımın tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, etkinlikler Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek ve bu kapsamda 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün tatil olacağı belirtildi.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da İETT, otobüs, metrobüs, Marmaray, vapur ve tramvay seferleri 29 Ekim'de ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbul'daki ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması, kutlama etkinliklerine katılacak vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

28 Ekim'de ise toplu taşıma ücretsiz olmayacak.

Diğer Şehirlerde Ulaşım Durumu

Cumhuriyet Bayramı kapsamında ulaşım uygulamalarının sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Ankara'da da 29 Ekim'de Başkentray Sincan-Kayaş hattı, Kayaş-Sincan hattı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.

İzmir'de ise Egeray, Selçuk-Aliağa hattında yolculuk yapacak vatandaşlardan ücret alınmayacağı açıklandı. Bu uygulamalar, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar için ulaşımı daha erişilebilir hale getiriyor.