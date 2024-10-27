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Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 01:30 Güncelleme: 27.10.2024 01:48
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Fatih’te hastane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Fatih'te bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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