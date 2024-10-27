28 Ekim Pazartesi borsa açık mı? 28-29 Ekim’de Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı öncesi işlemlerini tamamlamak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini merak ediyor. 2024 yılı için resmi tatil takvimine göre 28 Ekim Pazartesi günü Borsa İstanbul yarım gün hizmet verecek. Öğle saatlerine kadar açık olacak borsa, ardından 1,5 günlük tatil sürecine girecek.

Borsa İstanbul'un Resmi Tatil Günleri

Yıl boyunca belirli günlerde işlem yapılmayan Borsa İstanbul, resmi tatiller ve özel günlerde kapalı kalıyor. Bu kapsamda, 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise tam gün tatil olarak değerlendiriliyor. İşte Borsa İstanbul'un kapalı olduğu diğer tatil günleri:

Yeni Yıl Tatili: Tam gün kapalı

Ramazan Bayramı Arefesi: Yarım gün, öğlene kadar açık

Ramazan Bayramı: Tam gün kapalı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan): Tam gün kapalı

Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs): Tam gün kapalı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs): Tam gün kapalı

Kurban Bayramı Arefesi: Yarım gün, saat 13:00'e kadar açık

Kurban Bayramı: Tam gün kapalı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz): Tam gün kapalı

Zafer Bayramı (30 Ağustos): Tam gün kapalı

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim): Tam gün kapalı

Borsa İstanbul Ne Zaman Açılacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak Borsa İstanbul, 30 Ekim Çarşamba günü normal işlem saatleri ile açılacak. Bu tarihten itibaren borsa, hafta içi her gün rutin işlem saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.