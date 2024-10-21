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Tekirdağ'da iş makinası ile otomobil çarpıştı! 5 ölü 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 03:48 Güncelleme: 21.10.2024 03:55
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Tekirdağ’da iş makinası ile otomobil çarpıştı! 5 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Cenk V. yönetimindeki araç, Ö.A.'nın kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare (DHA)Olay yerinden bir kare (DHA)

Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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