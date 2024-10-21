Tekirdağ’da iş makinası ile otomobil çarpıştı! 5 ölü 1 yaralı

Olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare (DHA)

Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.