Sağanak yağış yolda! Kış etkisini göstermeye başladı! Yeni uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede yurt genelinde soğuk havanın süreceği kaydedilirken, çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Arşiv (AA)

Diğer yandan başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yeni haftanın ortalarına doğru sıcaklıkların 2-3 derece artacağı kaydedildi.

RÜZGARA DİKKAT

Doğu Karadeniz'de halen devam etmekte olan rüzgarın fırtına şeklinde esmeye devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan fırtınanın Pazartesi (21.10.2024) günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.

Arşiv (AA)

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Sağanak yağışın Trabzon'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, Pazar günü (20.10.2024) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi ile Doğu Anadolu için zirai don uyarısı yaptı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)