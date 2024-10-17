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Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! O savcıya inceleme başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 18:50
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Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! O savcıya inceleme başlatıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz’in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz'in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

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