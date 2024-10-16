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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 08:55
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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

stanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

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