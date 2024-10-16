Hüseyin Başaran’dan sektörler arası dinamikler üzerine 10 yıllık deneyim

Türk Tüketicisinin Gıda Tercihleri: Tazelik ve Lezzet Ön Planda

Almanya merkezli Statista'nın yaptığı araştırmaya göre, Türk tüketicilerin %72'si gıda seçimlerinde tazeliği, %61'i lezzeti, %56'sı ise kaliteyi önceliklendiriyor. Bu veriler ışığında değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Başaran, "Son yıllarda, özellikle yerli ve yöresel tatlara olan ilgi artmış durumda. Tüketicilerimiz, sadece kalite ve lezzet aramakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık, yerellik ve deneyim gibi faktörlere de önem veriyor" dedi.

İzmir'de 8 Marka ile Tüketicilerin Yanında

Hüseyin Başaran, Freelance Group'un yenilikçi yaklaşımlarına değinerek, "İzmir Bornova'da açtığımız ilk bubble tea mağazamızla birlikte şehrin hem yerli halkına hem de turistlere farklı tatlar sunuyoruz. Ayrıca, kafe, bar ve restoran gibi farklı konseptlerle toplamda 8 markamızla İzmirlilere hizmet veriyoruz. Perakende sektöründeki başarılarımızı diğer iş alanlarımıza taşıyarak, yeni yatırım fırsatları yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıfırdan Zirveye: Freelance Group'un Stratejik Başarıları

Yeni markalar oluşturma sürecinde danışmanlık almadan ilerlediklerini belirten Başaran, "Gayrimenkul ve dijital hizmetlerde tamamen kendi stratejilerimizle hareket ediyoruz. Lokasyon belirlemekten inşaat sürecine, iç mimariden logo tasarımına kadar her aşamada bizzat yer alıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin başarı basamaklarını birlikte tırmanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonomik Zorluklarda Güçlü Markalar Yaratmanın Yolu

Başaran, enflasyon ve küresel ekonomik değişimlerin iş dünyasına etkilerini değerlendirerek, "Enflasyonun etkisiyle piyasalar sürekli değişiyor. Bu nedenle, markaların sağlam ve dikkatli adımlarla ilerlemesi şart. Freelance Group olarak Ar-Ge'ye büyük önem veriyor ve yeni işbirlikleri ile büyüme stratejilerimizi güçlendiriyoruz" dedi. Yakın zamanda birçok ilde yeni franchise işbirliklerine imza atacaklarını belirten Başaran, disiplinler arası projelerle sektördeki güçlü konumlarını sürdüreceklerini vurguladı.

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