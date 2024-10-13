Yeni doğmuş 12 bebeğin katilleri için hesap vakti

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Nisan ayında F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını yenidoğan bakım ünitelerini kiraladıkları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesi ile İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere 2 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

12 BEBEĞİN KATİLİ OLDULAR

8 özel hastanenin yoğun bakım ünitelerini kiralayan çetenin, uzun süreli yatışlar sağlayıp SGK'yı zarara uğrattığı, bebeklere verilmesi gereken besinlerin verilmeyip zayıflamalarına yol açıldığı, 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldukları vurgulandı.

8 ÖZEL HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİ KİRALAMIŞLAR



Soruşturma kapsamında F.S. adlı doktorun liderliğini yaptığı çetenin İstanbul'un çeşitli ilçeleri ve Tekirdağ'da 8 ayrı özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı, bu hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu, hastaların basamaklarında oynama yapıp usulsüz ilaç düşümü gerçekleştirerek uzun süreli yatışlar sonucu SGK'yı zarara uğrattıkları tespit edildi.

F.S. ve İ.G. adlı çete üyesi doktorların hemşirelere hastalara neler yapabilecekleri ile ilgili uzaktan talimatlar verdikleri aktarıldı. Doktorların gerçekleştirmesi gereken işlemleri sürekli hemşirelere yaptırarak güncel tıbbi uygulamalardan uzak şekilde bebeklerin hayatlarını tehlikeye atıp ölümlerine neden oldukları belirtildi.

KİLO ALMASI GEREKEN BEBEKLER BİR ANDA ZAYIFLADI



Yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde şablon hasta örnek dosyaları ve epikrizleri yer aldı.

Bu şablonların hastane dışında doldurularak SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Usulsüz TPN (yenidoğan bebek besini) sözleşmesi düzenlendiği ve faaliyet gösterdikleri hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde TPN sıvısı üreten cihazların çalışmadığı, hemşireler tarafından hijyenik olmayan koşullarda manuel olarak üretilen TPN sıvısının bebeklere verildiği ve bu sebeple kilo alması gereken bazı bebeklerin daha da zayıfladığı tespit edildi.

"DOĞAL ŞEKİLDE ÖLDÜLER"

Fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzmanların hazırladığı raporda sağlık çetesinin çeşitli ihmallerle 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin ise yaralanmasına sebep olduğu belirtildi. Çeteye mensup hemşirelerin ise hazırladıkları epikriz raporlarını bebeklerin doğal şekilde öldüğünü anlatarak düzenledikleri ve bazı epikriz raporlarının hastanede olmayan çete üyeleri tarafından düzenlendiği vurgulandı.

Sağlık çetesinin doktorlar, hamşireler ve 112 Acil Servisi personelleri ile kurdukları ağ ile sağlıklı bir şekilde devlet hastanesinde yatan bebekleri bile haksız kazanç sağladıkları özel hastanelere sevk ederek ölümlerine sebebiyet verdikleri ortaya çıktı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sağlık çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan fezlekede aralarında örgüt yöneticisi doktor F.S.'nin de bulunduğu 47 şüphelinin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.