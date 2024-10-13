Sağanak yağış sürecek! Meteoroloji haritalarına yansıdı! İstanbul’a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu (İHA)

YARINA KADAR YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Pazartesi günü (14.10.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇOK SAYIDA İLİ SAĞANAK VURACAK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli il genelleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği; rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Gece saatlerinde İstanbul'da da yağış etkisini gösterdi (DHA)

SABAH SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi düştü. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU