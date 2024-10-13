Balıkesir'de damat vahşeti! 2 ölü 2 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde M.Ö. ayrılık aşamasındaki eşi Nezihe Nurçin Ö. ile konuşmak eşinin için yanına gitti. Eşiyle konuştuğu sırada kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya da araya girince tartışma meydana geldi. Tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakınca M.Ö. 4 kişiyi de bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Gülçin Kaya ve Sevim kaya hastanede hayatını kaybederken, 2 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Vahşet Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi.
4 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti.
ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi'nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.