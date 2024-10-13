Balıkesir’de damat vahşeti! 2 ölü 2 yaralı

Vahşet Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

4 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI



Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi'nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.