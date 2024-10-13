12 bebeğin ölümüne neden olan skandalda gelişme! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Nisan ayında F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını yenidoğan bakım ünitelerini kiraladıkları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesi ile İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere 2 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

12 BEBEĞİN KATİLİ OLDULAR

8 özel hastanenin yoğun bakım ünitelerini kiralayan çetenin, uzun süreli yatışlar sağlayıp SGK'yı zarara uğrattığı, bebeklere verilmesi gereken besinlerin verilmeyip zayıflamalarına yol açıldığı, 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldukları vurgulandı.

8 ÖZEL HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİ KİRALAMIŞLAR



Soruşturma kapsamında F.S. adlı doktorun liderliğini yaptığı çetenin İstanbul'un çeşitli ilçeleri ve Tekirdağ'da 8 ayrı özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı, bu hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu, hastaların basamaklarında oynama yapıp usulsüz ilaç düşümü gerçekleştirerek uzun süreli yatışlar sonucu SGK'yı zarara uğrattıkları tespit edildi.

F.S. ve İ.G. adlı çete üyesi doktorların hemşirelere hastalara neler yapabilecekleri ile ilgili uzaktan talimatlar verdikleri aktarıldı. Doktorların gerçekleştirmesi gereken işlemleri sürekli hemşirelere yaptırarak güncel tıbbi uygulamalardan uzak şekilde bebeklerin hayatlarını tehlikeye atıp ölümlerine neden oldukları belirtildi.

KİLO ALMASI GEREKEN BEBEKLER BİR ANDA ZAYIFLADI



Yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde şablon hasta örnek dosyaları ve epikrizleri yer aldı.

Bu şablonların hastane dışında doldurularak SGK'ya fatura edildiği tespit edildi. Usulsüz TPN (yenidoğan bebek besini) sözleşmesi düzenlendiği ve faaliyet gösterdikleri hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde TPN sıvısı üreten cihazların çalışmadığı, hemşireler tarafından hijyenik olmayan koşullarda manuel olarak üretilen TPN sıvısının bebeklere verildiği ve bu sebeple kilo alması gereken bazı bebeklerin daha da zayıfladığı tespit edildi.

"DOĞAL ŞEKİLDE ÖLDÜLER"

Fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzmanların hazırladığı raporda sağlık çetesinin çeşitli ihmallerle 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin ise yaralanmasına sebep olduğu belirtildi. Çeteye mensup hemşirelerin ise hazırladıkları epikriz raporlarını bebeklerin doğal şekilde öldüğünü anlatarak düzenledikleri ve bazı epikriz raporlarının hastanede olmayan çete üyeleri tarafından düzenlendiği vurgulandı.

Sağlık çetesinin doktorlar, hamşireler ve 112 Acil Servisi personelleri ile kurdukları ağ ile sağlıklı bir şekilde devlet hastanesinde yatan bebekleri bile haksız kazanç sağladıkları özel hastanelere sevk ederek ölümlerine sebebiyet verdikleri ortaya çıktı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sağlık çetesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan fezlekede aralarında örgüt yöneticisi doktor F.S.'nin de bulunduğu 47 şüphelinin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

NAKİL YAPILACAK BEBEKLER, ÖRGÜT SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi şüpheli Dr. F.S'nin bu şirkette çalışan olarak görünen şüpheli doktor İ.G. ile birlikte Özel Hastaneler Yönetmeliğine aykırı hareket ettiği belirtilen fezlekede, İstanbul'daki birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işleten F.S'nin, buralara da birlikte hareket ettiği sağlık çalışanlarını yerleştirdiği ifade edildi.

Fezlekede, bu iki şüphelinin, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü G.M.Ö., hasta sevklerini yapan F.A., il dışı hasta sevklerini gerçekleştiren S.Y. ve o dönemde Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan R.K. aracılığıyla devlet hastanelerinde ya da özel hastanelerde doğup tedavisi yoğunluktan dolayı başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları, kurmuş oldukları suç örgütü sayesinde keşfedip, tedavi yöntemleri uygun olup olmadığına bakılmaksızın anlaşmaları olan hastanelere naklettikleri kaydedildi.

SGK'YI ZARARA UĞRATTıLAR

Şüphelilerin, bebek hastaların hayatın olağan akışına aykırı olacak kadar hastanede uzun sürelerde kalmasını sağladıkları ifade edilen fezlekede, SGK'den yüksek miktarda ödeme alınmasına neden olarak kamu kurumunu zarar uğratan şüphelilerin aynı zaman da uygun tedavi yöntemleriyle tedavi olamayan bebeklerin ölümüne sebebiyet verdikleri vurgulandı.

BEBEKLER ANLAŞMALI HASTANELERE GÖNDERİLDİ

Fezlekede, ambulans şoförü G.M.Ö., İstanbul içerisinde sevk işlemlerini yapan R.K, F.A ve il dışında hastane sevk işlemlerini yürüten S.Y'nin devlet ya da özel hastanelerden sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt lideri F.S. ya da örgüt yöneticisi İ.G'ye bildirdikleri, bu kişilerden aldıkları talimat üzerine bebeği anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ettikleri dile getirildi.

Şüphelilerin önce bebek hastanın ailesini ikna ettikten sonra "tedavi reddi" işlemini yaptıkları belirtilen fezlekede, ambulans şoförü G.M.Ö'nün 112 Acil Çağrı Merkezinden provizyon numarası almadan, bebeği hiç hastaneye gitmemiş gibi göstererek, örgütün anlaşmalı olduğu hastanelerin birine acilden giriş yapılmasını sağladığı anlatıldı.

FARKLI İSİMLERLE KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI!

Fezlekede, G.M.Ö'nün bir hastane adına kendini "Doktor Ahmet" olarak tanıtıp, 112 Acil Çağrı Merkezinden usulsüz yöntemlerle bebek hasta aldığı, bu işlemi yapmadan önce örgüt yöneticileri ile birlikte ortak karar verdikleri aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı Müfettişliğinin yapmış olduğu denetimlerde, şüpheli İ.G'nin suça konu eylemlerin dışında kendisini 2022-2023 yıllarında yetişkin ve yenidoğan yoğun bakım hasta nakillerinde bazı hastanelerin sorumlu hekimi olarak gösterdiği, zaman zaman "Dr. Şeyhmus", "Dr. Ümit", "Dr. Şerif" ve "Dr. Recep" isimleriyle de tanıtarak hasta nakli kabul ettiği dile getirildi.

İŞTE O KATİLLER İÇİN İSTENEN CEZA

Fezlekede suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheliler F.S. ve İ.G'nin 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 180 yıldan 273'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ambulans şoförü olan şüpheli G.M.Ö. hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıldan 93 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen fezlekede ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. Fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.