Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış... | Trafik kilit: Yoğunluk yüzde 80

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da etkisini gösterecek olan sağanak yağış için vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağını duyurdu (MGM resmi web sitesi)

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Uyarıların ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TRAFİK KİLİT: YOĞUNLUK YÜZDE 80...

Yağış nedeniyle saat 18.00 sıralarında İBB trafik yoğunluğu verilerine göre trafik yüzde 80'i buldu.

YAĞMUR VE SİS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

4 İLE 2 SAAT İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Bandırma, Bursa'nın Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar sağanak yağış öncesi tedbirli olmaları konusunda uyarıldı (AA)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış bekleniyor (AA)

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