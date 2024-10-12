İstanbul’a öğle saatlerinde yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Öğle saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterecek olan sağanak yağış için vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağını duyurdu (MGM resmi web sitesi)

YAĞMUR VE SİS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar sağanak yağış öncesi tedbirli olmaları konusunda uyarıldı (AA)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış bekleniyor (AA)

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