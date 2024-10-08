Sır perdesi: Mezarda yatan kişi Cem Garipoğlu mu değil mi? | Uzman isim: Poşet çıkması normal değil

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldürerek cesedini parçalara ayıran ve çöp konteynerine atan Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar etmişti.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Garipoğlu'nun intiharı sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemiş ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmadığı yönünde şüpheler ortaya çıkmıştı.

TALEP YANIT BULDU! MEZARI AÇILDI

Hem Karabulut hem de Garipoğlu aileleri "Mezar açılsın kamuoyunun vicdanı rahat etsin." talebi yanıt buldu ve mahkeme Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Cem Garipoğlu'nın Karacaahmet'te bulunan mezarı dün (3 Ekim 2024) açıldı.

"BÜTÜNLÜK ARZ ETMİYOR! KEFEN YOKTU"

Karabulut ailesinin avukatlığı görevini yürüten Dr. Rezan Epözdemir, "Mezarlık iki parça halindeydi. Üst kısım boş, alt kısımda ceset vardı, bütünlük arz etmiyor. Kemikler var, kafatası var ama kefen ve steril bez yoktu. Şöyle bir müspet tarafı var. Çok su alan bir bölge olmadığı için incelemeler sağlıklı yapılacaktır diye düşünüyoruz." demişti.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut (A HABER ARŞİV)

MÜNEVVER'İN BABASI İLK KEZ KONUŞTU: MİNAREYİ ÇALAN KILIFINI HAZIRLAR

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili olarak Posta Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Süreyya Karabulut, "Çok geç kalındı. 10 yıl dile kolay. Keşke daha erken olsaydı. Kızıma olan borcumu ödüyorum. Herkesin kafasındaki soru işareti bitsin. 'Minareyi çalan kılıfını hazırlar' ama ben devletime güveniyorum. Hadi bizi kandırdılar devleti kandıramazlar. Dilerim gerçeği buluruz. Dilerim orada yatan gerçekten odur" demişti.

MEZARDAN POŞET ÇIKTI

Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarından bir poşet çıktı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheli poşetin araştırılmasını talep etti.

"MEZARDAN POŞET ÇIKMASI NORMAL DEĞİL"

Aile Hukuku Uzmanı Avukat Varol Turbay bu konu ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Turbay, "Doğru sonuç için Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından da örnek alınarak karşılaştırma yapılmalı. İlk kez bir mezardan naylon poşet çıktığını gördüm. Cem Garipoğlu başına poşet geçirip havasız kalarak intihar etmişti. Bazı durumlarda yaradan kaynaklı kanamayı durdurmaya yönelik naylon torba kullanılabiliyor. Ancak Cem Garipoğlu'nun vücudundan bir yara olmadığı için naylon poşetin çıkması şaşırttı. Yaraya tampon yapmak için kullanılmadıysa aksi halde mezarda naylon poşet olmaz" dedi.

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, katil zanlısı Cem Garipoğlu ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Mezarı açılan Garipoğlu'nun DNA örnekleri için gözler Adli Tıp kurumunda.

A Haber muhabiri Esra Akyürek: Tıp raporu hazırlandığında bu rapor kamuoyu ile paylaşılacak. Mezarda kefen çıkmaması, aynı şekilde içerisinde bir poşet bulunması yeni bir soru işareti bulundurdu. Poşetten de DNA örnekleri alınması istedi. Bu konuyla ilgili ne gelişme gösterilecek şu an için soru işareti ancak ilerleyen günlerde sonuç bulacak. DNA örnekleri Cem Garipoğlu'nun ailesinden alınan örnekler ile eşleştirilecek.