CHP’li İBB’den skandal hizmet! Çocukları sapkınlara emanet ettiler

Son günlerde LGBT sapkınlığına verilen destek ile bilinen CHP'li iBB'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

Doğada Yaşam Eğitmeni sıfatıyla İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren ve Beyoğlu Belediyesi'nin okul öncesi çocuklar koordinatörü Kerem Kitay'ın "Compagnie "Mahu" ismindeki Fransa merkezli sözde bir sanat derneğinin İstanbul sorumluları olduğu ortaya çıktı.



"Abese İrca "isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, çocukları sapkınlara emanet edilen CHP'li İBB'yi ifşa etti.



"Abese İrca" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Gelin size CHP'li İBB ve Beyoğlu Belediyesi'nin çocuklarımızı kimlere teslim ettiğini göstereyim. Öncelikle paylaşımı okuyacak herkesten göstereceğim mide bulandırıcı detaylar için özür dilerim. Tweet serisi LGBT, Satanizm, pedofili, şiddet ve pornografi öğeleri barındırıyor. Elimden geldiğince en hafif örnekleri seçtim, bu uyarıya rağmen paylaşamadığım binlerce korkunç detay var. Öncelikle iki isimden bahsetmek istiyorum. Doğada Yaşam Eğitmeni sıfatıyla İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren ve Beyoğlu Belediyesi'nin okul öncesi çocuklar koordinatörü Kerem Kitay. Çocuklarla ilgili görevlerdeki bu iki isim Compagnie Mahu ismindeki Fransa merkezli sözde bir sanat derneğinin İstanbul sorumluları. Şimdi size bu derneğin ne olduğunu ve neler yaptığını göstereceğim. Kerem Kitay'ın profilinde gördüğünüz web sitesi, sizi sağdaki videolara yönlendiriyor. Bir tanesini sizinle paylaşıyorum. Videonun altında The Compagnie Mahu ibaresini görebilirsiniz." ifadeleri ile tepki gösterdi.

NEDİR BU MAHU?

"Abese İrca paylaşımının devamında şu ifadeler yer verdi: Peki MAHU ne demek? Web sitesinin kendi yaptığı tanımda otomatik çeviri biraz kötü olsa da aynen şunlar yazıyor. "Mahu, kendilerini vaftiz ve düğünlerde şarkı söylemeye ve dans etmeye davet eden geleneksel bir Endonezya transseksüel kastıdır. Para için, kendilerinin üçüncü cinsiyet oldukları inancı, yeni doğmuş bebeğe veya gelin ve damadın aşırı cinsel enerjisini ve dolayısıyla şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluğu getirebilirler"

İşte bu Mahu isimli yapı, 2019 yılında Türkiye'de 6 gün süren bir faaliyette bulunduklarına dair bir paylaşım yapmış ve Mahu'nun Türkiye sorumlusu Merve Oduk Özeren ve Kerem Kitay'a teşekkür etmiş. Hemen yanlarında bu organizasyonu birlikte yürüttükleri Stan Briche isminde birisi var. Gelin şimdi de onun kim olduğuna bakalım.

( 18+) Lütfen bunu okumadan videoyu izlemeyin. Stan Briche, Mahu'nun en önemli yöneticilerinden birisi, aynı zamanda da "oyuncu ve tiyatrocu." Mahu bünyesinde eşcinseller için pornografik tiyatro oyunları sergiliyor. Ben bu araştırmayı yaparken bir kaç tanesi ile karşılaştım, onları tabiiki paylaşmayacağım ve insan midesi taşıyan kimseye de izlemesini tavsiye etmiyorum. Dahası bu adamın sosyal medya hesapları pedofili ve satanik öğeler ile dolu. Olayın vehametini anlatmak adına içlerinden en hafif olan bir kaç tanesini sansürleyerek aşağıdaki videoda paylaşıyorum. İşte CHP'nin binlerce çocuğun sorumluluğunu verdiği Kerem Kitay ve Merve Oduk Özeren'in Mahu'daki ortağı bu adam. Videoda birlikte sergiledikleri oyunlardan da fotoğraflar var.

