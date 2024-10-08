Aydın'da Kırmızı ışık ihlali yaptı! Kazaya sebep oldu
Aydın'ın Germencik ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir minibüs, ışık ihlali yapan çekici ile çarpıştı! Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından çekici sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazazedeler ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi girişinde meydana geldi.
IŞIK İHLALİ YAPTI
Alınan bilgilere göre, yeşil ışıkta Ortaklar Mahallesi istikametine seyir halinde olan bir minibüs, karşı şeritten ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve mahalleye dönüş yapan 09 AEG 509 plakalı çekiciye çarptı.
Minibüste bulunan sürücü ve iki yolcu kazada yaralandı. Çekicinin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
YAKALANDI
Kazada yaralanan 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan çekici sürücüsü ise kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.