Cem Garipoğlu'nun DNA sonuçları çıktı mı, ne zaman belli olacak?
Cem Garipoğlu'nun otopsi raporu sonuçları, Münevver Karabulut cinayeti üzerinden 15 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Garipoğlu'nun mezarının açılması, Türkiye'de tartışmalara yol açarken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir kararı doğrultusunda işlemler gerçekleşti. Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun kimliği ile ilgili belirsizlikler nedeniyle bu işlemin yapılmasını talep etmişti. Ayrıca, sosyal medyada Garipoğlu'nun yurt dışında yaşadığına dair iddialar da gündemde. Peki, DNA sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cem Garipoğlu olayıyla ilgili son durum.
Münevver Karabulut cinayeti davasında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından, DNA test sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "fethi kabir" işlemi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Kimliklendirme ve Rapor Süreci
Epözdemir, Garipoğlu'nun kimliklendirilmesi için Garipoğlu ailesinin DNA örneklerinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Ardından, Adli Tıp Kurumu'ndaki kimya, biyoloji ve morg ihtisas dairelerinin raporlarını eş zamanlı hazırlayacağını ifade etti. Hazırlanan rapor, Garipoğlu ailesinin avukatına teslim edilecek.
Raporun Açıklanma Süresi
Epözdemir, Garipoğlu ailesinin DNA örneklerini hızlı bir şekilde teslim etmesi durumunda raporun 4-5 gün içinde ya da en geç bir hafta içerisinde hazır olacağını düşündüğünü söyledi. Bu süreç, cinayetle ilgili belirsizlikleri gidermek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.