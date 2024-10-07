Cem Garipoğlu’nun DNA sonuçları çıktı mı, ne zaman belli olacak?

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçtikten sonra, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması tartışmalara neden oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu'nun kimliğine dair belirsizlikler üzerine fethi kabir kararı aldı. Karabulut ailesi, bu belirsizlikleri gidermek amacıyla mezarın açılmasını talep etmişti. Sosyal medyada ise Garipoğlu'nun yurt dışında yaşadığına dair iddialar dolaşıyor. Şimdi merak edilen, DNA testinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı.

Münevver Karabulut cinayeti davasında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından, DNA test sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "fethi kabir" işlemi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Kimliklendirme ve Rapor Süreci

Epözdemir, Garipoğlu'nun kimliklendirilmesi için Garipoğlu ailesinin DNA örneklerinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Ardından, Adli Tıp Kurumu'ndaki kimya, biyoloji ve morg ihtisas dairelerinin raporlarını eş zamanlı hazırlayacağını ifade etti. Hazırlanan rapor, Garipoğlu ailesinin avukatına teslim edilecek.

Raporun Açıklanma Süresi

Epözdemir, Garipoğlu ailesinin DNA örneklerini hızlı bir şekilde teslim etmesi durumunda raporun 4-5 gün içinde ya da en geç bir hafta içerisinde hazır olacağını düşündüğünü söyledi. Bu süreç, cinayetle ilgili belirsizlikleri gidermek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



