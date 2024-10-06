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Bursa'da palet fabrikasında yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 01:15 Güncelleme: 06.10.2024 01:25
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Bursa’da palet fabrikasında yangın!

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

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