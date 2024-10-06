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Balıkesir'de hastaneye silahlı saldırı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 03:23 Güncelleme: 06.10.2024 03:24
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Balıkesir’de hastaneye silahlı saldırı

Balıkesir'in Erdemit ilçesinde Edremit Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisinde tadavi gören Emrah İmamoğlu, E.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İmamoğlu'nun hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde meydana geldi.

OLAY YERİNDNE KAÇTI

Ortopedi servisinde tedavi görmekte olan Emrah İmamoğlu, hastaneye gelen E.A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Olay anında hastanede panik yaşanırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı.


Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

GÖZALTINA ALINDI

Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Emrah İmamoğlu, hemen ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve hayati tehlikesi devam eden İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.'yı ilçede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Emrah İmamoğlu'nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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