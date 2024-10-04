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Vakıf Katılım’ın Cumhuriyet’in 100. yılı reklam filmine uluslararası bir ödül daha

Giriş: 04.10.2024 14:54 Güncelleme: 04.10.2024 15:15
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Vakıf Katılım’ın Cumhuriyet’in 100. yılı reklam filmine uluslararası bir ödül daha

Vakıf Katılım’ın, Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı, "Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında" reklam filmi, başarısını uluslararası arenada taçlandırmaya devam ediyor. Reklam filmi, New York Festivali TV & Film Ödülleri ve US International Ödülleri’nin ardından şimdi de 50’ye yakın ülkeden uluslararası düzeyde seçkin markaların 800’ün üzerinde projeyle yarıştığı Cannes Kurumsal Medya & TV yarışmasında "En İyi Prodüksiyon" dalında büyük ödül olan "Black Dolphin Trophy"nin sahibi oldu.

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