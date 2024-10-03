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Tuzla'da polise silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 03.10.2024 19:36
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Tuzla’da polise silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

İstanbul Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine işlem yapmak üzere giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Öte yandan şüphelilerden ikisi gözaltına alınırken, silahla polise direnen zanlı etkisiz hale getirildi.

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