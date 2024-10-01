01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 02:23
ABONE OL
Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 2 farklı noktasına Katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendi. Saldırılarda yaralanan olmadığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör