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Taksi tepe lambasından uyuşturucu çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:22
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş 325 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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