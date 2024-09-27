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Mezarı açılıyor! Kemikler Cem Garipoğlu'na ait değilse ne olacak?

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 11:21 Güncelleme: 27.09.2024 11:26
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Mezarı açılıyor! Kemikler Cem Garipoğlu’na ait değilse ne olacak?

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti ancak tartışmalar devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini kabul ederek fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi. Herkes mezardaki kemikler Garioğlu'na ait değilse ne olacak? sorusuna yanıt ararken, Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, "Eğer kemikler Cem Garipoğlu’na ait çıkmazsa Türkiye’de çok fazla tutuklama gelecektir." dedi.

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