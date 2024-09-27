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Hasan Nasrallah öldü mü, hayatta mı? Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 22:59
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Hasan Nasrallah öldü mü, hayatta mı? Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah kimdir?

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 76 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından sosyal medyada, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Peki Hasan Nasrallah hayatta mı, yoksa öldü mü? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

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