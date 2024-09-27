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Doqu Home yeşil dönüşüm uygulamalarını paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 19:42 Güncelleme: 27.09.2024 19:55
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Doqu Home yeşil dönüşüm uygulamalarını paylaştı

Sürdürülebilirlik Konferansı 2024, 25 Eylül’de İstanbul’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Yeşil İş Platformu ve IQ&Partners ev sahipliğinde düzenlenen konferans, sürdürülebilirlik uzmanlarını ve iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi. Konferansta 22 konuşmacı, 4 ayrı oturumda, yeşil dönüşüm için farklı sektörlerden çevreye duyarlı iş modellerini ve yenilikçi yaklaşımları masaya yatırdı, vizyonlarını paylaştı.

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