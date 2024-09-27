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BinBin Bulls yatırım liderliğinde halka arz oluyor! Borsada satış tarihleri 3-4 Ekim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 19:51 Güncelleme: 27.09.2024 19:57
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BinBin Bulls yatırım liderliğinde halka arz oluyor! Borsada satış tarihleri 3-4 Ekim

Yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş (BinBin) Bulls Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Halka arz 3-4 Ekim tarihlerinde BINBN.HE koduyla “Borsada Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek. BinBin’in her geçen gün büyüyen, yenilikçi bir teknoloji şirketi haline geldiğini belirten BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, “BinBin olarak çevreci ulaşım anlayışını Türkiye'de ve Avrupa’da uygulama konusunda öncü olmayı ve büyüyen bu sektörden daha fazla pay almayı istiyoruz. Halka arz, BinBin’in teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve uluslararası pazarlardaki varlığını pekiştirmesi için önemli bir fırsat. Yatırımcılarımızı bu heyecan verici yolculuğa ortak etmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

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