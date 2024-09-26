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Kurbanlar bu defa Yemenliler için kesildi

Giriş: 26.09.2024 14:38
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Kurbanlar bu defa Yemenliler için kesildi

Uzun yıllardır Yemen’de insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bölgede hayırseverlerin destekleriyle kestiği vacip, adak, akika, şükür ve nafile Kurbanlarıyla mağdur halkın tebessümlerine ortak oluyor.

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