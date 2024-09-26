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Az önce deprem nerede oldu? 26 Eylül son depremler listesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 06:26 Güncelleme: 26.09.2024 06:37
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Az önce deprem nerede oldu? 26 Eylül son depremler listesi!

"Az önce deprem mi oldu?" sorusu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle vatandaşların sıklıkla yanıt aradığı bir konu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre, 26 Eylül 2024 itibarıyla ülke genelinde yaşanan depremler, büyüklükleri ve merkez üsleriyle birlikte kamuoyuna açıklandı. Son depremlerin artçı olup olmadığı, şiddetleri ve hangi bölgelerde hissedildiğiyle ilgili güncel bilgiler, haberimizin detaylarında yer alıyor.

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