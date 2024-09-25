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Kimyasal madde deposunda yangın! Alevler Kontrol altında

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 04:29 Güncelleme: 25.09.2024 05:19
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Kimyasal madde deposunda yangın! Alevler Kontrol altında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi.

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