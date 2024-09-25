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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmeden 3 gün önce motosiklet çalmıştı! Katilin görüntülerine ATV Haber ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 20:52 Güncelleme: 25.09.2024 21:21
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Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden 3 gün önce motosiklet çalmıştı! Katilin görüntülerine ATV Haber ulaştı

Türkiye hırsızlık şüphelisi olan Yunus Emre Geçti tarafından başından vurularak şehit edilen polis Şeyda Yılmaz'a ağladı. 26 yaşındaki Şeyda polisi şehadete götüren cani Yunus Emre Geçti, saldırıdan önce motosiklet hırsızlığına soyunmuştu. ATV Haber, her şeyin başlangıcı olan o anın görüntüsüne ulaştı.

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